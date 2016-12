Resaky ny mpitsimpona akotry : samy mijery ny ao am-biliany

Tsongoy fon-tena, tsongoy fon’olona. Nofo sy rà izao ihany ka rahefa tsy ampy ny ao am-bilia ka mifehy kibo tsy fidiny dia tsy maintsy mbola hifehy ny maso indray ve ka tsy hirangaranga hitsikilo ny any amin’ny an’ny sasany? Ny saina tsy hay sakanana tsy haniditsidina, indrindra moa rahefa mitsidika i Rafahoriana na i Rafahasahiranana. Amin’izao andro firavoravoana izao dia mifarimbona amin’ny fandevilevena izao zavatra tsy efa rehetra izao. Maro izy ireo ary maro koa ny olona iharan’izany. Tsy ny fiheverana ny fahamaroan’ireo niangaran’ny vintana toy ny tena anefa no afaka atao fampiononana. Ny fanahy tsy mety fa any amin’ny fisiana mitobaka ihany no itondran’ny saina hivezivezy. Tsy ilana ifanena mifamaly amin’izany eritreritra maniditsidina izany ny sain’izay manana ny ampy. Ataony mahafa-po ny azy. Tsy afaka hanao adidy fiferetan’aina noho ny fahasahiranana sy fahoriana tsy tazana nefa fantatra fa mianjady amin’ny mpiara-miaina maro. Tsy mitovy amin’izany anefa ny anjaran’

ireo tompon’andraikitra ambony. Teo amin’ny fandraisana adidy sy eo am-panatanterahana izany izy ireny matetika dia belazao tsy mitsitsy amin’ny kabary fanaposahana ampahibemaso ny fitiavany ny tanindrazana sy ny firaisam-po amin’ny vahoaka. Raha mitranga ny soa, miara mifaly. Ny fahasahiranana kosa dia ataony toy ny efa lahatra voasoratra ka na lazainy iarahana miantsoroka aza toa avelany samy hilanja ny azy. Tsy miloa-bava mivantana izay anefa izy ireny fa eo amin’ny andavan’andro tsy vitan’ny hoe ataony mody tsy tazana ny fahantrana manodidina azy fa tena adinony mihi-

tsy raha dinihana avy amin’ny fomba fiainany. Tompon’andraikitry ny fanarenana araky ny fampanantenana napetrany sy ny toky nomeny ny tsirairay amin’izy rehetra ireny na samy manana ny ambaratonga misy azy avy aza.

Gaga aho lehiretsy mihevitra ny fahitanareo torimaso toy ny ankizy tsy manan-tsiny noho ny tsy fananany adidy. Mitombo avokoa ny fahagagako maheno anareo miray hafaliana, ravoravo toy izany isak’izao tranga sy tonon-taona afaka araraotina ho fialam-boly izao. Tena savolaina anie ny maro noho ny fasahiranana misy eto amin’ny tanàna. Ianareo anefa no nanolotena ho mpitantana ka na soa miseho na ratsy no vokatra, tsy afamaina amin’izany ianareo. Raha mbola izao ny toe-draharaha, raha mbola ao ny fanahy dia tsy mandry ny saina, tsy mitsahatra mikitikitika ny eritreritra. Raha mbola olona ihany dia tsy avelan’ny adidy tsy efa hahita tory.

Léo Raz