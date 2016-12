Madagascar il y a 100 ans : carnet d’un boto de pousse-pousse

À plusieurs reprises, la presse s’est élevée contre la non-application de l’arrêté prescrivant l’élagage des arbres qui font ressembler notre bonne ville à une véritable forêt. Un confrère nous a donné le tuyau, que pour jouir pleinement du coup d’œil, il fallait faire l’ascension de la tour des Messageries ou de la terrasse Colomp. Je me suis précipité aux Messageries où, malgré ma bonne mine et les platitudes que j’ai faites, je n’ai pu obtenir l’accès de l’observatoire uniquement réservé aux canotiers. J’ai donc dû faire l’ascension périlleuse de l’Hôtel Moderne. Sans vouloir faire la moindre réclame pour l’établissement, je puis vous dire que de là-haut, la vue est magnifique, le fond vert de la ville repose les yeux et fait très bien dans le tableau. Cela donne à Tamatave un cachet superbe, qu’il est indispensable de conserver. On ne coupera donc rien ; il y a du reste un moyen de tourner la difficulté, l’Administration y a pensé, je le sais par une indiscrétion. À partir de 1917, toutes les maisons de Tamatave auront au moins quatre étages, l’arrêté va paraître, et si par extraordinaire on tient la main à son application, vous voyez d’ici l’avantage. On ne peut actuellement, faute de place à Tanambao, dégager la ville des indigènes qui y pullulent, on dégagera vers les étoiles et, de l’hôtel Colomp, on verra des maisons, on pourra même se dire bonjour d’une terrasse à l’autre.

Sarah B.

La Dépêche malgache

Fumisterie sensationnelle

Un journal local, en mal de nouvelles terrifiantes, a servi, lundi dernier, à ses lecteurs, un canard, dont les ailes trop lourdes n’ont pu soutenir l’envolée. Pour l’anniversaire des « Sakelika », il a annoncé des arrestations sensationnelles. Renseignements pris, il n’y a eu de sensationnel que la fumisterie, car il n’y a pas eu d’arrestations.

Si c’est là une mauvaise plaisanterie de la part de ce journal, tout le monde lui dira qu’elle n’est pas de saison, et qu’il n’a peut-être pas conscience du tort immense qu’il cause à la colonie en général et à Tamatave en particulier par la publication de nouvelles de cette nature qui ne font que nous discréditer, bien qu’elles soient fausses. Il n’agirait pas autrement s’il était payé par les ennemis de notre colonie.

Le Tamatave

