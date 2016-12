La politique en bref

Plan d’énergie alternative dans le Boeny : La région Boeny n’arrivera plus à couvrir les 10% de ses consommations en bois énergie dans 30 ans à cause de la surexploitation des forêts qui ne couvrent plus que les 10% de sa superficie, constituée essentiellement d’aires protégées. La Plateforme régionale d’échange sur l’énergie biomasse (PREEB) a élaboré de ce fait un plan régional en énergie biomasse étalé de 2016 à 2020 pour le Boeny. Deux journées portes ouvertes ont été organisées à cet effet devant l’Hôtel de Ville de Mahajanga pour informer et avancer des solutions adéquates les 20 et 21 décembre 2016 vu que 1 353 627 tonnes de bois sont transformées en énergie chaque année dans cette région.

Manou