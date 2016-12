HJRA : 30 enfants opérés par semaine

Une trentaine d’enfants sont opérés par semaine dans le service de chirurgie viscérale pédiatrique de l’HJRA Ampefiloha. 32 enfants y sont actuellement soignés. Afin de permettre à ces enfants une évasion fictive de l’univers hospitalier, les infrastructures de ce service ont été totalement rénovées pour être plus animées. Une rénovation qui a pu voir le jour grâce à l’appui de Vivo Energy, une société qui se spécialise dans la vente et la distribution des carburants et des lubrifiants.

Les travaux se résument par le remplacement des portes en bois en aluminium, la rénovation de la plomberie, la réparation des installations électriques et la peinture des locaux mettant en exergue des héros de dessins animés. «Cette action citoyenne est très importante pour nous à titre de redevabilité, car nous sommes également issus des communautés, après avoir passé l’âge des enfants», a indiqué la responsable de la communication de la société, Johanne Razakaboana.

Sera R