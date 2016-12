Guide du week-end

Vendredi 23 décembre

Mika & Davis au Piment Café

Du folk mélangé avec le fameux «tropic hop», deux genres musicaux qui ont contribué au succès de Mika & Davis. Ce soir, à partir de 21 heures, le duo sera «ravoravo» de donner son énième concert au Piment Café Behoririka. Outre «Ravoravo», la chanson fétiche du groupe, des titres comme «Ampindramo ahy», «Good Bye my friend», «Tsaiky joby», «Zay no Tagniniako» seront au répertoire.

Tanjuna au Dôme Ankorondrano

De passage au pays, le groupe Tanjuna convie les amateurs de musique évangélique à se joindre à lui le temps d’un concert ce vendredi au Dôme Ankorondrano. Ce concert, baptisé «Mifalia, Mihobia», sera ponctué d’une pièce de théâtre portant sur la thématique de la nativité. Dans le même registre, le groupe va également sortir son nouvel opus qui sera accompagné d’une tournée nationale et européenne.

Melky à l’Art’Gout

Discrète mais active, Melky enchaîne les nouveaux titres sur le petit écran. Cependant, elle se fait rare ces temps-ci sur scène. Une occasion se présente ce soir d’apprécier la voix d’or chez Art’Gout Mandrosoa Ivato. «Iny ianao iny», “Ianao no tiako”, “Tsy ianao irery” ou encore “Satria”… Sa musique est tout sauf ennuyeuse.

Sacha Bam Bam au Ballon Rouge

«Absolument fabuleux», c’est à travers ce leitmotiv que Sacha Bam Bam lance sa nouvelle marque baptisée Black Manga Sexy (BMS), ce soir au Ballon Rouge Itaosy. Une soirée rythmée de défilé de mode avec en prime un concert durant lequel la sœur de Tence Mena va enflammer la scène avec ses titres endiablés comme «On s’prend pas la tête», «Misy vola ano misy passe», «Zahay tsy m’tsoaka» ou encore «Tsy Mivaky Loha». Fyah et Kyrone seront aussi de la partie.

Galerie Pral à l’Is’art Galerie

Is’art Galerie Ampasanimalo accueillera ce vendredi le groupe «Pral». Un jeune groupe formé en 2014, Pral, du langage des jeunes qui signifie littéralement «frères», est un lien par le sang et notamment par la même passion qui l’anime. Rayhas, Mino, Tonny et Fetra s’appuient sur «La culture malagasy» en la fusionnant avec d’autres genres rythmiques. Le quatuor ayant grandi ensemble dans le monde musical et descendant d’une lignée de musicien, ambitionne de dévoiler au monde entier ses talents à travers un mélange de style. En attendant, il convie les noctambules de la capitale à se joindre à lui le temps d’un concert ce vendredi à 19 heures tapantes.

Samedi 24 décembre

Christmas en rock au lycée Andohalo

Il n’y a pas que la musique évangélique qui garnira l’agenda de cette semaine, le rock sera aussi à l’honneur. Dans ce contexte, Iary, Dayvide, Inox et Mila vont égayer les amateurs de concerts diurnes ce samedi à partir de 15 heures au lycée Andohalo. Notons au passage que le groupe Inox qui s’est reformé récemment, a annoncé l’arrivée de son nouvel album fraîchement intitulé «Mozika» dans les bacs.

Faribolana Sandratra au CGM

Le Cercle des jeunes poètes et écrivains «Faribolana sandratra» va programmer ce samedi au CGM Analakely un récital de poèmes portant sur «Soa Mahamanina». C’est une autre manière de tourner la page culturelle de cette année. Cette séance de lecture poétique va rassembler sur un même plateau le cercle des jeunes poètes et plus particulièrement Hery Mandaniaina et Ny Iraka Rambolamanana. Comme chaque 4e samedi du mois, Faribolana sandratra va investir ce lieu, devenu incontournable pour les passionnés de la littérature pour dévoiler les ouvrages de ses membres.

TGC and friends à La City

Le groupe Tanà Gospel Choir (TGC) invite ses paires à célébrer la fête de Noël sur scène, à La City Ivandry. Baptisé «TGC and friends», le spectacle verra la participation d’une ribambelle d’artistes, issus de divers horizons musicaux. On notera entres autres Jaojoby, Fanja Andriamanantena, Melky, Antsa an’i Kristy, Black Nadia, Stéphanie, Tsiliva, Deenyz, Rakroots, Faniah… Mais il n’y aura pas que des chanteurs, TGC a aussi pensé aux musiciens talentueux tels que Fanaiky ou Zanaray Percussions, Joro Rakotozafiarison, Tsanta Randriamihajasoa, Anjanionu Andriamanandratra…

Dimanche 24 décembre

Pit Leo à l’espace Andry

Pour la fête de la Nativité, l’espace Andry accueille trois figures de proue de la musique urbaine, à savoir Pit Leo, Farao du groupe THT et Mem’s Akademy. Un concert qui s’annonce exceptionnel puisqu’ils font partie des groupes les plus appréciés de la jeune génération en ce moment. Le rendez-vous sera donné à partir de 14 heures 30.

Joachin Michaël