Foot – Interclubs Africains : Cnaps Sport et Elgeco Plus sur le front

Les clubs représentant la Grande île, notamment la Cnaps Sport et Elgeco Plus, aux compétitions interclubs, organisées par la Confédération africaine (Caf) en 2017 sont fixés sur leur sort. Les Caissiers, champions de Madagascar, affronteront le Township Rollers du Botswana pendant le tour préliminaire de la Ligue des champions. Pour sa part, Elgeco Plus, malheureux finaliste des deux plateaux nationaux 2016 rencontrera Supersport de l’Afrique du Sud pendant le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

Les matchs aller de ces deux joutes auront lieu le 10, 11 ou 2 février à Madagascar tandis que les matchs retour seront joués une semaine plus tard à l’extérieur. Pour rappel, Cnaps Sport a été sorti par le Wydad Athletic Club aux 16e de finale de la même compétition après un match retour sulfureux au stade Rabemananjara à Mahajanga. C’est l’occasion ou jamais pour le club qui a fait un beau doublé national de prouver ce qu’il vaut sur le plateau africain.

Rojo N.