Energie biomasse : un plan régional pour le Boeny

L’exploitation des ressources en bois-énergie persiste dans le Boeny. D’où l’initiative de la Plateforme régionale d’échange sur l’énergie biomasse (Preeb) d’élaborer un Plan régional pour le Boeny, applicable de 2016 à 2020. Pour discuter des grands axes de ce nouveau plan ainsi que pour développer les solutions adéquates pour remédier aux menaces environnementales, une lame à double tranchant, la plateforme a organisé deux journées portes ouvertes devant l’Hôtel de Ville Mahajanga, les 20 et 21 décembre derniers.

Les statistiques recueillies par cette région montrent que 10% de la superficie de Boeny sont couverts de forêts dont la plupart sont des aires protégées. 1,3 million de tonnes de bois sont transformées en énergie chaque année. Avec une population environnant les 900 mille, chaque personne consomme en moyenne 260 kg de charbon de bois. A ce rythme d’exploitation, la région estime qu’elle n’arrivera pas à couvrir pas plus des 10% de consommation de bois-énergie.

En effet, l’objectif de la Preeb n’est pas de bannir l’utilisation du bois comme énergie, mais de l’utiliser de manière durable tout en préservant l’équilibre de la biodiversité. Dans cette perspective, un des termes du plan quinquennal de la plateforme est de promouvoir le secteur biomasse énergie en modernisant la filière bois et hors bois. Parmi ces initiatives figurent l’utilisation des foyers améliorés et les matières de substitution au charbon de bois. Il y a également l’entreprise de pépinières et le reboisement individuel pour les charbonniers sur des terrains communaux.

Arh.