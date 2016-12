Déclaration de patrimoine : ultimatum du Bianco sous peine de sanctions…

Avant la fin de l’année. Le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) rappelle à l’ordre tous les récalcitrants à la déclaration de patrimoine.

Selon son communiqué émis hier, «La déclaration devrait être déposée, suivant les textes, auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) ou auprès du Bianco avant la fin de cette année 2016». Ce qui laisse une semaine à tous ceux qui ne se sont pas encore régularisés. Les peines sont alors fixées.

L’article 182.2 de la loi n°2016–020 du 22 août 2016 sur la lutte contre la corruption stipule que, «Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions d’ariary à 200 millions ariary, toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine qui, deux mois après un rappel dûment envoyé par le Bianco à la personne assujettie, sciemment, n’aura pas fait de déclaration de son patrimoine ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations, ou qui aura délibérément transgressé les obligations qui lui sont imposées par la loi et ses textes d’application». Pour rappel, 13 ministres et 176 parlementaires seulement ont déposé leur déclaration auprès de la HCC.

Des amendes jusqu’à 1 milliard d’ariary

Dans la foulée, le Bianco peut se féliciter de la promulgation du nouveau texte sur la lutte contre la corruption. Un texte qui renforcera la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. Parmi les cas énumérés dans le texte figurent les détournements de fonds ou de biens, la concussion, la corruption passive et active, ou encore le trafic d’influence. D’autres effets de la corruption sont également constatés tels que la saisie, le gel ou la confiscation des biens illicites ou encore l’interdiction définitive du territoire ou pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à deux ans pour tout étranger.

Dans tous les cas, les peines de prison varient entre cinq et dix ans tandis que les peines d’amende peuvent s’élever jusqu’à un milliard d’ariary si la peine minimum est de 10 millions d’ariary.

D’après, l’article 183.2 de ladite loi, «Sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions d’ariary à 200 millions d’ariary, toute personne qui aura divulgué ou publié, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations reçues par l’organisme chargé de recevoir les déclarations de patrimoine». Il faut noter que la déclaration de patrimoine doit être renouvelée chaque année. Les principaux concernés devront ainsi s’acquitter de leurs obligations de faire ou de renouveler leur déclaration. A noter que les déclarations restent confidentielles.

