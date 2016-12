Chronique : inversion des adages concomitante au changement climatique

Les maximes ne peuvent prétendre avoir application universelle, il en est un qui en annonce les limites « vérité en deçà des Pyrénées erreur au-delà », à fortiori lorsque l’on fait référence aux saisons et que l’on se situe dans un hémisphère différent de celui où est apparu l’adage. La langue parfois fait pourtant des miracles, l’appartenance à la francophonie réussit à ce que l’adage « Noël au balcon Pâques aux tisons » parle pareillement que là-bas aux oreilles ici sous les tropiques, où certains allient Noël à des nappes de neige sans en avoir jamais vu un seul flocon.

Des acteurs politiques en détention actuellement en inversant toutefois les données, se réfèrent peut-être à cet adage afin de faire contre mauvaise fortune espoir de revanche : « Noël en prison Pâques au balcon ». L’opposition fustige un acharnement des gens au pouvoir à exercer un harcèlement répressif à l’encontre de toute manifestation de velléité rétive au mode de pensée qu’ils entendent imposer : excellente manière pour se créer des inimitiés. Lorsque ce comportement aura réussi à lever une armée d’ennemis, ne serait-ce que pour se maintenir au pouvoir ils devront ramer afin de renverser la tendance. A leur tour alors d’aller au charbon. Assister du balcon à de telles scènes constitue le rêve que caressent du fond des geôles ceux qui y croupissent à Noël, invoquant de tous leurs vœux cet avènement au plus tôt, un miracle lors des Pâques prochaines.

Le maintien en détention préventive d’un quidam durant les fêtes ne saurait provoquer un événement, mais s’agissant d’un ancien ministre la décision revêt une suspicion de provocation. Non pas que le public souhaite voir exemptés des poursuites judiciaires ministres et consorts, c’est même le contraire qui serait. Simplement l’opinion trouve qu’il y en a assez de l’utilisation de l’appareil d’Etat à servir d’instrument pour régler des comptes entre factions politiques, alors que l’Etat peine à remplir ses obligations basiques y comprises celles concernant des dossiers brûlants relatifs à des enquêtes policières et à des instructions judiciaires : ainsi la vacuité des prétendues poursuites contre les têtes pensantes du trafic de bois précieux demeure une grosse salissure au tableau de l’exercice prétentieux de bonne gouvernance. Parler de bois de rose suffit à illustrer en symbole la pléthore d’actions et inactions aussi peu flatteuses les unes que les autres.

Léo Raz