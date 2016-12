Certificats fonciers : le M2pate allège les formalités

Le problème du foncier constitue pour le moment un frein au développement, surtout en milieu rural. Le ministère de tutelle vient d’adopter une stratégie qui vise à aider la population en facilitant les procédures.

Le ministère auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2pate), à travers la Direction générale des services fonciers (DGSF) a mobilisé tous les moyens pour faciliter et alléger les procédures de sécurisation foncière.

En fait, les responsables ont approché les régions sujettes aux conflits fonciers afin d’alléger les procédures d’octroi de certificat foncier. Une façon pour «réconcilier les Malgaches avec leurs terres». Hier, le district d’Ankazobe a été choisi par le ministère pour la distribution de certificats fonciers. 2016 titres ont été octroyés pour les communes rurales de Miantso et de Fihaonana.

«La promotion de la gestion foncière décentralisée, c’est – à – dire le rapprochement des services fonciers à la population, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de politique foncière. Elle fait partie également de la quatrième Initiative des Résultats Rapides (RRI) de notre ministère», a fait savoir le secrétaire général du M2pate, Georges Rasoamanana, représentant le ministre Narson Rafidimanana.

Bilan

Jusqu’à ce jour, 14 guichets fonciers sont opérationnels et 8992 ont été délivrés.

Cette politique d’octroi des titres sur terrain est le résultat du partenariat le M2pate et le projet d’Appui à la réforme et à la sécurisation foncière (ARSF), un projet du gouvernement financé par l’union Européenne (UE) et l’Agence française de développement (AFD).

Par ailleurs, 11 communes ont bénéficié de nouveaux guichets fonciers ou BIF, inaugurés hier. Ces guichets fonciers et circonscriptions topographiques ont été équipés de divers matériels informatiques, accompagnés des panneaux solaires. Cette cérémonie a également permis au 22 agents de guichets fonciers et de 13 maires de recevoir leur certificat de fin de formation. Une formation résultant d’une collaboration avec l’INDDL et le projet ASA.

Nadia