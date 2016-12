Camille Vital : « Madagascar part à la dérive »

Les événements politiques de ces derniers jours, voire depuis quelques semaines, n’en finissent pas de faire couler beaucoup d’encre, provoquant diverses réactions de la part des citoyens. Nous avons voulu recueillir les impressions du général Camille Vital qui, joint au téléphone de sa propriété d’Andoharotsy (province de Toliara), a bien voulu nous accorder une interview.

*Les Nouvelles : Vous vous êtes fait rare ces derniers temps. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle au pays, notamment depuis l’arrestation de l’ancien ministre Augustin Andriamananoro ?

-Gal Camille Vital : Je dirais que c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase dans la situation générale qui prévaut en ce moment. C’est, en effet, absolument effarant que l’on ait arrêté Augustin Andriamananoro dans un moment aussi douloureux qu’un enterrement et devant tous ses proches. Un véritable sacrilège. Quel crime a-t-il donc bien pu faire pour qu’on le traite de la sorte et n’a-t-on pas pu procéder autrement ? J’estime qu’on aurait pu le convoquer pour enquête et non l’interpeller de cette manière, en foulant ainsi aux pieds les valeurs malgaches. Parallèlement, des gens proches du pouvoir peuvent se permettre de ne pas répondre à une convocation des autorités judiciaires sans pour autant être inquiétés le moins du monde. Mais dans quel pays vit-on ?

Par ailleurs, je note également deux points : le premier, c’est que cette interpellation intervient le même jour que la journée internationale des droits de l’Homme. Quel respect pour ces droits dans tout cela ! Et secundo, l’Emmo est en principe constitué des éléments de l’armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Pourquoi n’y a-t-il chaque fois que la gendarmerie qui procède aux arrestations de ce genre ?

* Justement, cette affaire n’a-t-elle pas propension à envenimer la situation en cette période supposée être marquée par la trêve des festivités de fin d’année ?

– Avant de répondre à votre question, j’aimerais faire remarquer que lorsque je m’exprime, je me pose toujours la question de savoir ce que cela va apporter. Et je m’exprime en ce moment non seulement en tant que citoyen mais aussi en tant qu’ancien premier ministre de la Transition. A ce sujet, rappelez-vous que l’actuel président et Augustin Andriamananoro officiaient au sein du gouvernement que je dirigeais, respectivement en tant que ministre des Finances et ministre des Télécommunications. Que s’est-il donc passé entretemps pour qu’on réserve un tel traitement à ses anciens collaborateurs ? Moi, je dis qu’il faut se respecter, promouvoir le fihavanana, prendre le temps de s’écouter et de discuter.

Maintenant, pour vous répondre, évidemment que cette affaire est loin de calmer les esprits. A plus forte raison, lorsque le pouvoir en place avait demandé une trêve politique pour la tenue des Sommets du Comesa et de la Francophonie, l’opposition a observé et respecté cette trêve jusqu’à la fin, preuve en est la tenue sans anicroches de ces rendez-vous internationaux. Et une fois les délégations étrangères parties, le régime s’est mis à persécuter ses adversaires politiques. Est-ce vraiment le cadeau que l’on veut faire au peuple en cette période de fêtes ? Il faut que cela cesse.

* Que suggérez-vous donc ?

– Nous, le Hiaraka isika que je dirige et qui, signalons-le, fait toujours partie de l’Armada, demandons, supplions même la libération inconditionnelle d’Augustin Andriamananoro. Nous demandons également que le pouvoir mette un terme à cet acharnement contre les membres de l’opposition. Chacun a le droit de s’exprimer et de dénoncer ce qui ne va pas et, dans tout cela, les forces de l’ordre doivent réellement accomplir la mission qui leur a été confiée, en l’occurrence protéger les personnes et les biens et non être une force de répression. Que les dirigeants se rendent compte que le pays appartient aux Malgaches et qu’ils tiennent leur pouvoir de gestion du pays du peuple malgache.

La principale question que l’on doit se poser en ce moment est : comment faire pour le bien de Madagascar ? Malheureusement, c’est tout le contraire qui se passe. J’aimerais soulever au passage l’adoption de cette fameuse loi sur la réconciliation nationale lors de cette deuxième session parlementaire. A quoi servira-t-elle au juste ? En effet, il n’y a eu ni guerre civile ni autre conflit de ce genre au pays mais juste des divergences politiques. A mon avis, ce texte ne fera qu’attiser davantage les troubles, vu son caractère ciblé et discriminatoire.

* Dans tout cela, y a-t-il néanmoins quelque chose à espérer pour la population ?

– Une fois de plus, la situation n’est guère reluisante. Les prix du carburant fluctuent au possible chaque fois, le problème du délestage n’est toujours pas résolu. A propos, je constate que les participants aux divers Sommets que le pays a accueillis ont été épargnés de toute coupure d’électricité mais une fois qu’ils ont quitté le pays, la population a connu les affres du délestage de plus en plus intempestif et durable. Elle ne mérite donc pas un approvisionnement continu et de qualité d’eau et d’électricité ? Tout comme elle ne mérite pas de vivre en toute sécurité ? Et pour cause, c’est à se demander ce que font les forces de l’ordre.

La situation est d’autant plus inquiétante qu’en 1960, la Grande île était à peu près au même niveau que la Côte d’Ivoire ou le Sénégal et qu’actuellement, elle est aussi pauvre que des pays comme Haïti. Bref, c’est triste que 56 ans après le retour de notre Indépendance, nous ne soyons pas encore capables de bien gouverner ce pays. Et le pire, c’est de se demander ce que deviendront nos jeunes actuels dans une dizaine d’années si déjà la situation actuelle est déjà si désastreuse. Madagascar part réellement à la dérive.

Malgré tout, je souhaite aux Malgaches de passer de joyeuses fêtes de fin d’année dans le calme et dans une atmosphère d’apaisement.

