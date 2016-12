Une année est en train de s’écouler, une autre est au seuil de la porte avec ses lendemains à découvrir ensemble. 2017 n’est plus loin et autant dire que tout le monde en a hâte d’en finir avec 2016. Comme à l’accoutumée, le nouvel an sera accueilli dans la joie et avec beaucoup d’espoir. Et à coup sûr, 2017 ne dérogera pas à la règle.

Pour beaucoup, l‘ année 2017 sera accueillie sous une pluie de champagnes en s’attendant à ce qu’elle soit aussi pétillante et brillante. Pour la majorité des Malgaches, depuis des années, elle se régale et festoie avec la famille à la bonne franquette. Les vœux combleront le reste tout en sachant qu’au fil des années, l’avenir s’annonce de plus en plus incertain et guère brillant.

Nul besoin de prophéties, de prédictions ou de tirer l’horoscope sur quelqu’un pour annoncer que 2017 sera une année pleine de péripéties en tout genre. Normalement, comme toutes les autres, elle devrait être une année de changement et de revirement. L’année du développement, selon le régime. Aucun souhait n’est ridicule même s’il s’agit d’un but sans plan. D’ailleurs, le nouvel an sera le moment idéal pour annoncer des vœux et faire des promesses…superficielles.

Mais en servant de grand pont à 2018, l’année à laquelle la présidentielle est prévue se dérouler dans le pays, 2017 servira en quelque sorte de prélude aux grands actes des urnes. Une dernière ligne droite en vue d’un derby final impitoyable. Les prétendants ne manquent pas, seul qui n’ose pas se prétendre candidat ne le sera pas même s’il est certes encore tôt pour se prononcer.

Que nous réserve le nouvel an ? En lançant un ultimatum à l’endroit des récalcitrants en matière de déclaration de patrimoine, le Bianco osera-t-il poursuivre jusqu’au bout les délinquants et d’appliquer dans ce sens la loi sur la lutte contre la corruption ? Ou l’année va-t-elle se ressembler aux précédentes…

JR.