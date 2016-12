Sports awards : Analamanga gratifie ses 70 champions

L’exploit des 70 cham-pions de Madagascar issus d’Analamanga, toutes disciplines confondues, n’est pas passé inaperçu aux yeux du chef de région et ses partenaires. Ces derniers ont tenu à remettre un trophée de reconnaissance à chacun de ces sportifs méritants pour les encourager à continuer sur cette voie.

Passion rime toujours avec motivation. La moisson a été bonne pour Analamanga pendant la saison sportive 2016. En tant que grand inconditionnel de sport, le chef de la région Analamanga Ndranto Rakotonanahary s’est investi corps et âme pour accompagner les athlètes de la capitale et ses environs dans les compétitions aussi bien nationales qu’internationales. D’où la brillante idée d’organiser une cérémonie de reconnaissance envers les méritants hier dans le local de la compagnie Vidzar. En tout, ils étaient 70 férus de sport ayant été sacrés champions de Madagascar dans huit disciplines différentes que ce soit individuelles ou collectives. Bon nombre d’entre eux ont même dépassé les frontières de la Grande île pour remporter avec brio des titres à l’étranger comme la CCCOI, la CJSOI, le marathon relais de Saint-Benoît,…

Le sport et le développement

« J’ai toujours eu la foi que le sport peut mener au développement si l’on s’en tient au niveau socio-économique des grands pays. Pour ce faire, il faut encourager les sportifs et avoir confiance en eux. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé ce Sports awards Analamanga qui aura lieu annuellement après cette première édition. L’année prochaine, nous ambitionnons d’organiser une cérémonie plus grandiose. Mais il faut avant tout une collaboration étroite avec la direction régionale du sport et multiplier les rencontres avec les différents responsables au sein des différentes ligues pour trouver des solutions pérennes au développement du sport dans la région Analamanga », a déclaré Ndranto Rakotonanahary.

Pour sa part, le secrétaire général Lovatiako Ralaivao a félicité la région Analamanga pour cette initiative. « C’est un exemple à suivre pour les autres régions et toutes les parties prenantes au développement du sport à Madagascar. Il faut laisser de côté cette habitude de gratifier un champion à titre posthume et essayer de faire le maximum pour reconnaître ses exploits pendant qu’il est sur le terrain », a-t-il indiqué.

Rojo N.