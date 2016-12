Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy ny olona no papango

Raha tsy mahy mifehy tena hono dia mety andoza ny fananan-karena sy ny fananam-pahefana, arakarakin’ny fisondrotan’izy ireo mazana ny fitombon’ny fanirina ananana azy bebe kokoa eo ampelatanana. Lafy tsaran’izany dia ny famokarana ezaka bebe atrany atongavana any amin’ilay tanjona, tsy misy fetra anefa ny tanjona fa tao manalavitra faona isakin’izay mandroso ny tena. Lanja miakatra izany, tsy hita omena tsiny ny olona mampiseho fanirina miaro fihezahana entiny hisondrontana atrany. Mifamaofao ary mihitatra toy izay koa anefa matetika ireo karazana fakapanahy. Ny etaeta sy ny atendana tsy manana fitsaharana, mananintanina ny loza. Tsy mety afa-po tsy malala honina, very fanahy amin’na fanenjehana alokin’ilay heverina fasambarana, ny akoho kely lasam-papango avo fanidina vao tra-paorina. Raha saroti-panina anefa ny fiakarana an-tendrony mihaotran’ny zaka dia maha mamo toy ny fisotrona taoka. Indrisy anefa miseho matetika izany faka-panahy izany eo amin’ireo mpitantana pôlitika. Izay iray navita dingana eo amin’ny fazahona adidy dia tsy mitsahatra intsony ny faniriny ihakatra atrany mandra-pahatonga any amin’ny avo indrindra. Firifiry ireo mihevitra azy tampotampoka eo ho olona irery mendrika ny fitondrana tampony. Tsy fitiavana anevateva sanatria, raha manontany tena firy amin’izy ireny no nahavita azy na mety havita azy. Miala avy any amin’ny fotitra eny amin’ny fokontany ka atrany antampony any, toa samy mihevitra azy nahefa ny anjarany nefa aiza izao ny toerana misy any Gasikara aiza ny faripihian’ny mponina izay latsaka an-katerena ny maro an’isa. Tsy manakana azy no andany andro sy andresy lahatra amin’na famahan’an-dalitra sy fandokafa-tena. Eo moa ireo manana fasahina amin’ny famadibadihana ny tsy mety, mikaroka fanova-maso mba ampanjelanjelatra ny vasoka izay tsy manana lafitsara. Ao koa ireo tsy mihemotra amin’ny fanomezan-toky momban’ny fanantarerahana rahampitso an’ireo tanjona tsy efany omaly. Tsy milaza ankory izany fa olom-baovao no ilaina, izay nandalo rehetra izay vaovao avokoa teny ampiandihany fa vetivety dia nandova lokon’ny toe-tsaina. Io toe-tsaina io no fositra mikiky, io no mila fihovana. Ny fihovana tsy tongatonga ho azy arakin’ny fidradradrana azy, fa mitaky fifehezana entitra. Tsy ireo ho fatorana no hazo antenaina hamato-tena, fa anjaran’ny vahoaka loharano-mpahefana no mametra an’izany. Eo amin’ny fanendrena ny solontenany no ampisehony ny fahendreny amin’ny fisafidianana olona mendrika fatokisana amin’ny fandraisana fepetra fanajana ny fadiovana.

Léo Raz