Opération Mazava : 600 éléments à déployer

Lancée officiellement par le président de la République lors de son déplacement à Marovoay, l’opération de sécurisation «Mazava» qui a déjà permis à repousser les dahalo dans la région Bongolava sera étendue dans d’autres localités.

Le général Anthony Rakotoarison, directeur de la sécurité et de renseignement au commandement de la gendarmerie, l’a confirmé hier. «Près de 600 éléments seront déployés dans un premier temps. Ils seront envoyés dans les zones limitrophes de Tsiroanomandidy, Miandrivazo et Vakinankaratra, ainsi qu’à Ambatofinandrahana, Ambositra, Fianarantsoa, Isandra et Ikalamavony.», a-t-il indiqué.

Nul n’ignore que les dahalo sont actuellement suréquipés mais l’officier général se veut rassurant. «Nos éléments seront dotés d’armements performants afin qu’ils puissent faire face à ces bandits de grand chemin. L’hélicoptère de l’Armée sera également mobilisé», a-t-il précisé. L’on sait que l’opération «Mazava» se poursuivra jusqu’à ce que toutes les localités du pays qui sont sous la coupe des dahalo seront sécurisées.

Mparany