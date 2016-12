Malnutrition chronique : le pays, classé 5e au niveau mondial

Madagascar est le cinquième pays au monde ayant le taux le plus élevé de retard de croissance dû à la malnutrition chronique. Ce qui est compréhensible étant donné qu’un enfant de moins de cinq ans sur deux est affecté par le retard de croissance dû à la malnutrition, donnant ainsi un taux de 47% a un problème de nutrition.

L’information a été soulignée hier à Mahazoarivo, lors de la remise officielle par la commission de l’Union Africaine au chef du Gouvernement malgache du rapport de l’étude Coût de la faim en Afrique (CDFA). Une étude qui a été réalisée à Madagascar par une équipe nationale composée de 14 organismes et de ministères. De ce fait, les résultats confirment l’urgence pour la Grande île de mobiliser davantage des ressources et des investissements pour réduire de manière significative le niveau et les effets de cette malnutrition.

3 384 milliards d’ariary perdus

Selon toujours cette étude, l’économie de Madagascar perd environ 3 384 milliards d’ariary, environ 1,5 milliard de dollars par an, à cause de cette situation. Soit l’équivalent de 14,5% du Produit intérieur brut (PIB) du pays.

En Afrique, les économies des pays africains perdent entre 1,9 et 16,5% du PIB à cause de la malnutrition infantile. «Le CDFA a pour objectif de sensibiliser les gouvernements africains sur le fait que la malnutrition chez l’enfant, est un problème non seulement sanitaire et social, mais également économique», a indiqué le Conseiller aux affaires sociales de la commission de l’Union africaine, le docteur Margaret Agama Anyetei.

