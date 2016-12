Madagascar il y a 100 ans : la réquisition des cuirs à Madagascar

On ne peut nier que la mission Desmarets, envoyée dans la Grande Île pour réquisitionner les cuirs, jouit en ce moment d’une mauvaise presse.

Sans vouloir pousser la situation au noir, comme le font certains de nos confrères, nous sommes bien obligés de reconnaître que les résultats obtenus sont loin d’être heureux.

Non seulement, les mesures prises, un peu maladroitement, ont provoqué le ralentissement presque immédiat de la production de la matière réquisitionnable, mais elles ont profondément bouleversé la situation économique de la colonie.

Avant l’arrivée de la mission, l’indigène abattait souvent un bœuf pour en vendre la peau, mais devant les bas prix qui lui sont offerts et ne lui permettent plus d’effectuer ses achats habituels, il trouve inutile de « faire » du cuir et de le porter au centre de réquisition.

Les marchandises qu’il recherchait, des tissus notamment, étaient d’importation française ; maintenant que l’indigène n’achète plus, des stocks commencent à s’accumuler par suite de la mévente, et il serait temps, pensons-nous, de se préoccuper de la crise commerciale qui se dessine dans la Grande Île, crise qui ne peut aller qu’en empirant, au grand préjudice de nos fabricants.

Sur ces inconvénients, il vient d’en greffer un autre.

Il paraît que la mission Desmarets aurait autorisé l’exportation sur New York de 25 000 cuirs 2e choix. Est-ce pour l’Amérique que la France a fait les frais d’une mission ? Il serait plus rationnel alors que cette exportation se fît pour des pays alliés, de préférence.

Le Courrier colonial

Revue agricole et vétérinaire

À mesure que la colonisation se développait, se faisait plus vivement sentir l’absence de tout guide pratique, de format commode, pouvant éviter au colon malgache des expérimentations et tâtonnements ruineux. Ce vide vient d’être rempli par la Revue agricole et vétérinaire, de Madagascar et Dépendances, organe des agronomes, des planteurs et des éleveurs de la Colonie. Elle ne traite que des questions pouvant les intéresser, et ce, sous l’habile direction de l’homme de science et d’expérience qu’est M. G. Carle, le distingué Directeur du Service de Colonisation.

Le Tamatave

