Lutte contre le chômage : le bureau d’échanges opérationnel

Le bureau de l’Office National de l’Emploi et de la Formation (ONEF) a été inauguré hier dans l’enceinte du ministère de l’ Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle à Ampefiloha. Le système d’information sur le marché du système de travail a aussi été mis en place simultanément pour servir de base au développement humain annoncé dans le Programme national de développement.

Les intervenants ont affirmé le rôle de la formation professionnelle dans le processus de développement et la lutte contre la pauvreté devant résulter de la création d’emploi via la compétence des ressources humaines.

Les offres et les demandes d’ emploi de toutes les régions de l’île seront centralisées et consultables dans ce nouveau bureau pour faciliter les échanges entre recruteurs et demandeurs d’emploi.

Manou