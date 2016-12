Interventions dans le sud : la logistique pompe 70% du budget

Selon l’avis d’un notable de l’Androy, Jean Noel Henri, une grande partie du budget affectée aux interventions dans le Sud est dépensée en logistique, sans parler de certains intervenants qui se remplissent les poches. Interview.

. Les Nouvelles : Des efforts sont déployés ces derniers temps pour venir en aide aux gens qui sont victimes du «Kere» dans le Sud. Que pensez-vous de ces interventions ?

– Jean Noel Henri : Il n’y à rien à dire sur l’intention qui est tout à fait louable. Seulement, c’est au niveau de la mise en œuvre, aussi bien en amont qu’en aval, qu’il y a un problème.

. C’est–à-dire ?

– Si je prends l’exemple de la bourse familiale ou «Vatsin’Ankohonana», j’ose affirmer que 70% de cette aide sont dépensés dans sa mise en œuvre. Entre autres, au niveau de la logistique si on ne parle que des voitures, des carburants et des indemnités du personnel des organisations et des associations intervenant dans ce projet. Le pire est que, sur les 30% qui restent, les distributeurs désignés au niveau des Fokontany prennent des pourcentages sur le montant de la bourse, 10 000 ariary par bénéficiaire m’a-t-on rapporté. D’autant plus, des délégués de la commune ne délivrent la carte d’identité nationale, utile pour le paiement du «Vatsin’Ankohonana», que contre paiement d’une certaine somme d’argent. La triste réalité dans ce projet.

. Que suggérez-vous donc, face à une telle situation ?

– D’arrêter ces genres de projet qu’on a effectués depuis des lustres, et qui ne font qu’enrichir les initiateurs et les intervenants. Il faut penser à une solution plus efficace et durable qui se résume autour de l’eau, l’élément essentiel pour la population en compensation de la rareté de la pluie. Les solutions apportées jusqu’ici, à l’instar des impluviums et des forages de puits, n’ont pas donné les résultats attendus. A preuve, le «Kere» continue toujours à sévir dans notre contrée.

. Qu’entendez-vous par solution durable ?

– L’approvisionnement suffisant en eau de la région, notamment pour la zone sédimentaire qui longe la mer. Certes, le pouvoir actuel fait de son mieux par la mise en place d’un transfert d’eau, via un pipeline, à partir de la rivière de Bemamba. Malheureusement, cette eau n’arrive à satisfaire que les besoins des hommes, sans penser à la quantité d’eau nécessaire à l’élevage et à l’agriculture.

Propos recueillis par Sera R