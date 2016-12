Insuffisance de pluie : la prochaine récolte menacée

La production rizicole pour la prochaine récolte est fortement menacée à cause de l’insuffisance de pluie à Antananarivo. Les agriculteurs ne cachent pas leur crainte et annoncent déjà un faible rendement par rapport à la saison passée.

Le calendrier cultural est complètement chamboulé par le changement climatique, déplorent les riziculteurs dans les plaines d’Antananarivo. Car non seulement les pluies se font rares depuis le mois d’octobre, mais une hausse de la température est également constatée.

« La période des pluies aurait dû déjà débuter au mois d’octobre. Ce qui aurait permis au vary aloha d’atteindre une certaine maturité. Mais seulement 10% de ce qui aurait dû être la pluviométrie pour ces trois derniers mois ont été enregistrés. Pourtant, une pluie abondante au mois de janvier et février n’est pas non plus bénéfique à la culture du riz », a affirmé un membre d’une coopérative œuvrant à Madagascar. D’après cet agriculteur, le rendement agricole à Antananarivo risque de tomber jusqu’à 5 tonnes par ha pour la prochaine récolte, contre

7 à 8 tonnes par ha cette année.

Pourtant, la récolte a été bonne cette année avec 4 millions de tonnes de production, selon les chiffres du ministère auprès de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage. C’est d’ailleurs pour cette raison que le prix n’a connu qu’une légère hausse sur le marché local, bien que tous les autres produits connaissent actuellement une forte inflation. Par ailleurs, l’importation tourne autour de 200 000 tonnes pour cette année.

Riana R.