Chronique : que faites-vous ce weekend ?

Les fêtes approchent et cette année, ce n’est pas de chance, Noël et le Nouvel an tombent un dimanche. Les travailleurs de force pourront s’occuper jusqu’à la dernière heure du samedi s’ils croient encore aux vertus du stakhanovisme. Pour les autres, la question de la semaine est simple : comment justifier un vendredi tronqué à l’avant-veille du jour de fête ? C’est qu’on a pris goût à ces demi-journées de congés officieux qui font débuter le weekend le vendredi à 11 heures.

Dans certains bureaux, on a trouvé une réponse : le weekend commence chaque semaine de l’année le vendredi à 11 heures (ou à midi si une tâche très urgente l’impose) sauf si le vendredi est férié, auquel cas le weekend commence le jeudi à 11 heures. La réponse ne plaira pas à tout le monde mais elle a l’heur de satisfaire les premiers concernés, entendez ceux qui travaillent dans ces bureaux.

Charité bien ordonnée commence par soi-même. A quelques jours de Noël, il est bon de rappeler ce principe qui prend des chemins de traverse et un sens très concret dans ces fameux bureaux. Pour votre gouverne, apprenez que l’amour du prochain n’est pas une ridicule vue de l’esprit. On pourra donc vous demander de contribuer aussi généreusement que possible aux festivités de fin d’année d’individus dont le pouvoir de nuisance sur votre vie professionnelle est inversement proportionnel au sentiment de fraternelle affection qu’ils peuvent vous inspirer.

A défaut d’être un bienfaiteur de l’humanité, on se consolera en pensant qu’être racketté sera récompensé un jour par une place de choix au paradis. Piètre consolation quand on a pour la vie ici bas un goût immodéré, et pour le racket généralisé le plus profond mépris.

En attendant ce jour funeste, profitons de la vie, changeons de sport national et mettons-nous tous à la pétanque. Attention : ce sera pour la gloire et uniquement le weekend.

Kemba Ranavela