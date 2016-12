Boxe chinoise : retour du Champion exceptionnel

Le rêve deviendra réalité pour le champion du monde de boxe chinoise, Jean Christian Randriamalaza. Après plusieurs mois de collecte, il a enfin pu réunir la somme nécessaire pour l’achat d’un billet d’avion à destination de Madagascar. Mieux vaut tard que jamais car le champion profitera de cette occasion pour célébrer ensemble avec sa famille et ses amis ce sacre mondial.

Un retour exceptionnel pour le Malgache septuple champion du monde puisque pour la première fois après six sacres mondiaux, il sera enfin accueilli dignement par les responsables étatiques avec tous les honneurs dus à son rang au A&C Ivato, demain.

Après sa rencontre avec le chef de l’Etat à Paris il y a quelques mois de cela, les deux hommes se rencontreront à nouveau. Et cette fois-ci et à coup sûr, le président de la république ne viendra pas les mains vides.

A noter que grâce à cette collecte en ligne, Jean Christian est arrivé à réunir 800 euros. Et parmi les heureux contributeurs figurent un certain Augustin Andriamananoro. Quant aux autres, ils préfèrent garder l’anonymat. La majorité des donateurs est composée des compatriotes, des Malgaches d’ailleurs et d’ici. Preuve de la magie du sport qui arrive à réunir les différentes tendances dans un même projet pour rendre honneur à un Malgache qui a porté haut le flambeau national.

Naisa