Association des Ivoiriens : des liens économiques

Les Ivoiriens en résidence à Madagascar viennent de créer leur association dénommée «Association des Ivoiriens de Madagascar» ou AIM. Une association à but non lucratif composée d’une centaine de membres, répartis dans une trentaine de familles.

D’après le président de l’AIM, Gervais Atta, actionner un vrai levier économique et culturel entre la Côte d’Ivoire et Madagascar figure dans les objectifs de l’association. Cette dernière confirme ainsi sa volonté d’établir un pont entre Antananarivo et Abidjan dans tous les domaines de développement. Cela sans oublier d’intervenir dans des actions sociales et caritatives en faveur de la population vulnérable de la Grande île.

La facilitation des échanges avec la Côte d’Ivoire, l’aide à l’intégration sociale et professionnelle des Ivoiriens dans l’océan Indien, la facilitation des formalités administratives aussi bien à Madagascar qu’en Côte d’Ivoire, aide et assistance en cas de besoin, les retrouvailles dans tous les événements de tout ordre font partie des objectifs de l’AIM.

Les membres de l’association sont en général de hauts cadres occupant des postes de responsabilité dans les grandes organisations et institutions internationales comme l’ONU, la banque mondiale, la logistique Pétrolière et des sociétés de grande distribution.

