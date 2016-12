Antananarivo : la circulation réglementée

Un engorgement de la circulation a été constaté dans la capitale depuis quelques jours, à l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année. Des solutions s’imposent donc et les responsables ont pris leurs dispositions.

La commune urbaine d’ Antananarivo (CUA) a publié un arrêté pour réglementer la circulation et le stationnement dans certaines rues et contre-allées de la capitale, particulièrement du centre-ville où les embouteillages imposent leur loi. Il est donc interdit pour tout véhicule de circuler et de stationner sur l’Avenue de l’ Indépendance et ses contre-allées, sur l’Avenue du 26 juin (Stèle Ralaimongo-Tahala Rarihasina), sur la rue Rainibetsimisaraka à partir du Kianja Imbiky jusqu’à sa jonction avec la rue Patrice Lumumba.

Toutes les autorités concernées sont chargées de l’exécution de l’arrêté après sa publication et les infractions sont passibles de sanctions allant jusqu’à la mise en fourrière, selon un communiqué de la CUA.

Manou