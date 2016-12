Ambohimanga Rova : Oscar fait peau neuve

La célébration du 15e anniversaire de l’office du site culturel d’Ambohimanga Rova (Oscar) s’est clôturée dimanche dernier. Satisfait, il fait peau neuve avec un nouveau logo et un nouvel hymne.

Tous les cinq ans, l’Oscar organise une célébration spéciale pour promouvoir la colline royale d’Ambohimanga qui est classée patrimoine mondiale de l’humanité à travers différentes activités. Cette année, il en est à sa 15e anniversaire. Sur ce, Oscar a organisé divers concours ouverts à tout public pour redonner une nouvelle image à l’office pour les 15 et 30 années à venir. Le premier concours consiste à créer un nouveau logo du site, et le deuxième est réservé aux artistes amateurs ou professionnels pour écrire un nouvel hymne. A l’issue de la sélection, il a donc décerné le prix du meilleur logo à Voly Harinajy Rakotomalala et l’hymne composé et arrangé à Haingo, un natif d’Ambohimanga.

Une nouvelle stèle

Par ailleurs, l’Oscar a effectué plusieurs activités durant cette commémoration. A part l’inauguration d’une nouvelle stèle, il a aussi participé à la sortie de promotion des étudiants d’art oratoire, sous la direction de Mbolanamana de l’association Fifama. «Le kabary est important dans notre culture, et est ancré dans notre tradition. Il est donc essentiel de l’apprendre pour pouvoir le conserver et le préserver. Tel est aussi l’objectif de l’office», a annoncé l’un des responsables de l’Oscar.

Un livre de référence

En gardant toujours ce même concept, l’office a aussi présenté officiellement un petit ouvrage de référence sur le site. Composé d’une dizaine de pages, il est trilingue : anglais, français et malgache. Sous cet angle, cet ouvrage est destiné aux visiteurs du site, qu’ils soient des touristes étrangers ou simples étudiants malgaches. Il donne donc un aperçu de l’histoire de cette colline royale, mais aussi raconte quelques us et coutumes.

Un spectacle de Hira gasy

En outre, la clôture de la célébration s’est bien déroulée, dimanche dernier, par un grand spectacle de Hira gasy. Soutenu par l’Office régional du tourisme d’Antananarivo (Ortana), le show a été assuré par les troupes Ramilison Besigara zanany de Fenoarivo et Razafimahandry de Sahavatobe.

Holy Danielle