Abel Anicet : « Les Malgaches doivent s’exporter »

L’international malgache de 26 ans Abel Anicet Andrianantenaina, milieu de terrain du club bulgare Ludogorets, s’est confié à la RFI pour retracer son parcours et donner son point de vue sur le football malgache. Force est de noter qu’ Abel Anicet a intégré la sélection nationale cinq fois et a gardé le titre de champion de la Bulgarie cinq fois également avec son club.

« On ne sera pas à la prochaine Can 2017. On doit donc attendre les éliminatoires pour la Can 2019 pour pouvoir jouer avec la sélection. Pour l’instant, nous n’avons aucun match sur le calendrier. (…) Notre pays n’est pas encore très connu dans le monde du football. A Madagascar, il y a beaucoup de bons joueurs. Il faudrait que plus de joueurs viennent jouer en Europe pour avoir une équipe plus compétitive et pour gagner de l’expérience ».

Rojo N.